Палкін звернув увагу на незарахований гол Ізаке Сілви в матчі Кубка України проти Полісся Ставки (1:0). Функціонер заявив, що такі епізоди за участю гравців Шахтаря мають системний характер.

Дебютний гол новачка "гірників" у відеоогляді матчу Полісся Ставки – Шахтар – 0:1

"Третій матч у цьому сезоні судді ухвалюють скандальні рішення проти Шахтаря. Сьогодні скасували чистий гол Ізаке. Це вже перетворюється на системність. Питання одне: хто замовник?

Я очікую на негайну реакцію тих, хто відповідає за суддівство в нашій країні", – написав Палкін у своєму Facebook.

Пізніше гендиректор Шахтаря опублікував відеозапис з кубкового матчу між Динамо та Олександрією. На думку Палкіна, гравець киян руками відбив м'яч, який летів у ворота, однак суддя не побачив порушення правил.

"Ось приклад із матчу, що відбувається в Олександрії: гравець у зеленій формі в штрафному майданчику під час удару виставляє руку та відбиває м’яч, який летів у ворота. Але суддя пенальті не призначає. Чергова системна помилка… Так хто замовник суддівського безладдя?"

Нагадаємо, Шахтар мінімально здолав аматорський клуб Полісся Ставки та вийшов до 1/8 фіналу Кубка України.

Шахтар вийшов у 1/8 Кубка, мінімально здолавши аматорське Полісся – Мейреллес вперше забив, Ізаке скасували два голи