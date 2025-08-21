"Бенфіка грала на нічию? Хочу пояснити, що це не критика, але, очевидно, що гра Бенфіки була спрямована на те, щоб зупинити команду, яку вона поважала. У неї більше потенціалу, ніж у нас, але я радий, що Бенфіка оцінила наші можливості. Коли граєш з півзахистом, де Флорентіно, Барренечеа і Ріос, а потім Аурснес виступає п'ятим захисником, а Дедіч захищається всередині, стратегічно це правильно, враховуючи поставлені завдання.

Вони добре зіграли, домоглися хорошого результату. Хто я такий, щоб критикувати? Я грав [у півфіналі ЛЧ-2010 в якості тренера Інтера] в Барселоні з десятьма захисниками...

Очевидно, в Лісабоні у Бенфіки буде інший настрій і інші амбіції; це основа. Якщо вони виграють, вони пройдуть далі. Але і для нас це основа: якщо ми виграємо, ми пройдемо далі. Гра відкрита, ми в грі", – цитує Моурінью MaisFutebol.

