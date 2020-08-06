Хто вийде до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Прогноз Олександра Шовковського

Як можуть завершитися матчі-відповіді 1/8 фіналу аналізує тренер збірної України та експерт Parimatch Олександр Шовковський.

Прогноз на матч Ювентус – Ліон: італійці переможуть та пройдуть далі. Коефіцієнт 1.9

Ліон несподівано обіграв Ювентус вдома, а шансів відігратися в італійців не було – розпочався карантин. Після відновлення сезону Юве став чемпіоном, але гра команди Мауріціо Саррі не переконала вболівальників. Ходять навіть чутки про звільнення – аби цього точно не сталося, треба яскраво виступити у Лізі чемпіонів.

Ювентус став чемпіоном у дев’ятий раз поспіль, але питань до Мауріціо Саррі багато. Юве випередив Інтер лише на одне очко. Атака Юве – не найкраща у чемпіонаті, захист – також. Ювентус пропустив 42 голи – це найгірший результат для володаря скудетто за 62 роки.

Юве після карантину був дуже нестабільним. Програв фінал Коппи Наполі, після цього виграв чотири матчі Серії А поспіль, а потім здобув дві перемоги за вісім турів. Звісно, можна говорити, що Юве випереджав конкурентів і розслабився. Чи це так – дізнаємося вже зовсім скоро.

У наступному сезоні Ліги чемпіонів Ліону не буде – команда була сьомою, коли чемпіонат Франції зупинили після 28 туру. Після п’яти місяців без серйозного футболу була у фіналі Кубка Ліги від ПСЖ у серії пенальті. Отже, говорити про форму Ліона дуже складно – у якому стані команда покаже якраз матч з Ювентусом.

Ювентус – Ліон. Прогноз

Ніхто не очікував від Юве настільки провальних результатів у чемпіонаті. Але ж скудетто все одно взяли туринці. Ніхто не очікував, що Ювентус програє у Ліоні, але ж ніхто не здивується, якщо команда Саррі вийде до чвертьфіналу. Треба надійно зіграти у захисті – колись для Юве це було нормою. А в атаці Роналду повинен розібратися – якщо не він, то хто тоді? Можливо, це буде складний матч, але у наступному раунді, скоріше за все, зіграють туринці, а не Ліон.

Прогноз на матч Манчестер Сіті – Реал: гості не програють (Х2). Коефіцієнт 2.1

В Мадриді Ман Сіті переміг 2:1. Але це було ще в лютому. З того часу багато що змінилось. Команда Хосепа Гвардіоли програла чемпіонат і Кубок Англії, натомість Реал дуже переконливо взяв титул в Ла Лізі. Сьогодні шанси команд на прохід рівні. На порожньому Етіхаді мадридці, які у чудовій формі, можуть взяти реванш.

Команда Гвардіоли без шансів програла чемпіонат. На фініші АПЛ Ман Сіті виграв 5 матчів поспіль, що дозволило зробити відставання від Ліверпуля менш катастрофічним – 18 очок. Гвардіола мав великі плани на Кубок Англії, але команда несподівано програла у півфіналі (0:2) майбутньому переможцю – Арсеналу.

В Лізі чемпіонів Ман Сіті грає переконливо. Городяни виграли групу (4 перемоги, 2 нічиї). В першому матчі 1/8 фіналу Ман Сіті переміг Реал на виїзді (2:1). На гол Іско гості відповіли влучними ударами Габріела Жезуса і Де Брюйне. Цього сезону в ЛЧ Ман Сіті виграв 2 з 3 домашніх матчів. Команда, яка не програла на Етіхад, це Шахтар (1:1).

В єврокубках Реал виступає поки не так успішно – 3 перемоги в 7 матчах. В групі команда Зінедіна Зідана посіла 2-е місце (3 перемоги, 2 нічиї, 1 поразка). Реал так і не зміг обіграти ПСЖ (0:3 і 2:2). Від парижан мадридці відстали на 5 очок. З 3-х гостьових матчів Реал виграв 2 – у Галатасарая (1:0) і Брюгге (3:1).

Ман Сіті – Реал. Прогноз

За порожніх трибун перевага власного поля нівельована, тому Ман Сіті доведеться непросто. Реал відмінно готовий фізично і тактично, до того ж команда Зідана упіймала переможну хвилю. Гості точно заб’ють і точно не програють. Але для того, аби пройти далі, Реалу доведеться зіграти ідеально. А без Серхіо Рамоса у це слабо віриться.

Прогноз на матч Баварія – Челсі: мюнхенці переможуть у видовищному матчі. Коефіцієнт – 1.8

Чвертьфіналіст у цій парі фактично вже відомий – мюнхенці здобули виїзну перемогу із розгромним рахунком 3:0, і не дуже схоже, що лондонська команда відіграє таку різницю м’ячів у чемпіона Німеччини.

Зробивши золотий дубль, чемпіон Німеччини намагатиметься здобути ще один трофей в цьому сезоні – Лігу чемпіонів. І насправді в цьому плані Баварія має дуже багато шансів. По-перше, тренерський штаб мюнхенців налагодив гру команди з того моменту, як її очолив. По-друге, Баварія грає досить результативно, і саме цього від неї очікують у майбутній зустрічі із Челсі – тим паче після того, як в Лондоні мюнхенці не залишили жодних шансів англійській команді.

Попри критику в адресу Челсі, який відверто змазав кінцівку сезону, перший рік перебування Френка Лемпарда на чолі команди виявився досить непоганим. Річ у тому, що боротьба за потрапляння в Лігу чемпіонів для команди тривала до останнього, також були досить високі шанси на те, щоб здобути перемогу в Кубку. І якщо з першою місією сині впоралися – допомогла очна зустріч Манчестер Юнайтед та Лестера, в якій перемогу здобули манкуніанці, то друга залишилася невиконаною. Арсенал, який втратив шанси на потрапляння в єврокубкову зону через чемпіонат, скористався кубковою можливістю та здобув путівку у групову стадію Ліги Європи.

Баварія – Челсі. Прогноз

Мюнхенці, очевидно, пройдуть у чвертьфінал і, скоріш за все, здолають команду Лемпарда і вдома. Сині мають чимало кадрових проблем, та і результат першого матчу не створює додаткової мотивації команди, щоб боротися.

Експрес

До речі, з цих трьох матчів можна зібрати непоганий експрес із солідним коефіцієнтом. Особливо гарний варіант для тих, хто хоче відчути справжній смак боротьби та відсвяткувати повернення Ліги чемпіонів.

Ювентус – Ліон: італійці переможуть та пройдуть далі. Коефіцієнт – 1.9

Манчестер Сіті – Реал: гості не програють (Х2). Коефіцієнт 2.1

Баварія – Челсі: мюнхенці переможуть у видовищному матчі. Коефіцієнт – 1.8

Загальний коефіцієнт – 7.1