– Можна не сумніватися, що в ПСЖ значно зросте загін вболівальників в Україні після того, як лави парижан поповнив лідер нашої національної збірної Ілля Забарний.

– Я радий за Іллю, він заслужив своєю відданістю футболу, інтелектуальністю на цей новий виклик у кар’єрі. Грати в найсильнішій команді Європи – про це можна тільки мріяти.

– Все ж, Забарному доведеться конкурувати за місце в стартовому складі з капітаном ПСЖ, лідером збірної Бразилії Маркіньйосом.

– Нічого страшного, я вважаю, що Забарний сильніший за бразильця. Зрештою, гостра конкуренція тільки сприятиме прогресу як Забарного, так і Маркіньйоса, від цього тільки виграє ПСЖ.

– Тоді насамкінець, ще таке питання: одним з воротарів ПСЖ є росіянин Сафонов. Як себе поводити в цій ситуації Забарному з представником країни-агресора?

– Я думаю, що коли Забарний ще вів перемовини з клубними босами ПСЖ про перехід, то це питання обговорювалося. Схиляюся до того, що росіянин невдовзі покине Париж, бо хто він такий у порівнянні з Забарним, який був на видноті в АПЛ? Я переконаний, що Забарний вже визначився з тим, як себе зараз поводити, він – хлопець розумний і ще той козак, – сказав Вернидуб у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, що Забарний переїхав до Парижа з англійського Борнмута та підписав контракт на п’ять років. Трансфер обійшовся у 63 мільйони євро. Захисник виступатиме під номером 6, який раніше жодного разу не був на спині у Іллі.

