Хто вбиває збірну Україну – жест румунів і цифри шокують, Англія про майбутнє Довбика та Зінченка, подив через Реброва

На холодну голову намагалися проаналізувати те, що відбувалося на Альянц Арені у понеділок, тобто провал збірної України, яка розгромно поступилася румунам (0:3). Гравці збірної потрапили під критику не лише українських ЗМІ, пройшлися по "синьо-жовтих" і румунські оглядачі, які звинуватили команду Реброва в надмірному егоїзмі.