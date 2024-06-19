Хто вбиває збірну України – жест румунів і цифри шокують, Англія про майбутнє Довбика та Зінченка, подив через Реброва
10:38 - Читать на русском
Збірна України невдало почала виступи на Євро-2024, програвши Румунії. Дивіться нове відео на YouTube-каналі Футбол 24.
На холодну голову намагалися проаналізувати те, що відбувалося на Альянц Арені у понеділок, тобто провал збірної України, яка розгромно поступилася румунам (0:3). Гравці збірної потрапили під критику не лише українських ЗМІ, пройшлися по "синьо-жовтих" і румунські оглядачі, які звинуватили команду Реброва в надмірному егоїзмі.
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