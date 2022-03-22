У топ-20 найкращих молодих (народжених після 1 січня 2003-го) гравчинь світу найбільше представниць Європи. Чимало також футболісток з Латинської Америки, по дві з Африки та Азії.

Екзотика починається з перших позицій. Рейтинг очолила гаїтянка Мелькі Дюморне, яка виступає за Реймс. На другому місці австралійка Мері Фаулер з папуаським походженням – вона грає за Монпельє. Замикає трійку 17-річна мальтійка Хейлі Бугеджа з Сассуоло.

4. Алексіс Міссімо (США)

5. Лізанне Граве (Німеччина)

6. Еліс Сомбат (Франція)

7. Кертін Куль (Данія)

8. Андреа Медіна (Іспанія)

9. Камілла Кувер (Німеччина)

10. Гіо (Бразилія)

Рейтинг головних талантів світу: Беллінгем найкращий, домінування Бундесліги, росіянин – порожнє місце