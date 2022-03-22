Хто творитиме історію в жіночому футболі – серед найкращих талантів суцільна екзотика
Видання Goal сформувало рейтинг найталановитіших футболісток.
У топ-20 найкращих молодих (народжених після 1 січня 2003-го) гравчинь світу найбільше представниць Європи. Чимало також футболісток з Латинської Америки, по дві з Африки та Азії.
Екзотика починається з перших позицій. Рейтинг очолила гаїтянка Мелькі Дюморне, яка виступає за Реймс. На другому місці австралійка Мері Фаулер з папуаським походженням – вона грає за Монпельє. Замикає трійку 17-річна мальтійка Хейлі Бугеджа з Сассуоло.
4. Алексіс Міссімо (США)
5. Лізанне Граве (Німеччина)
6. Еліс Сомбат (Франція)
7. Кертін Куль (Данія)
8. Андреа Медіна (Іспанія)
9. Камілла Кувер (Німеччина)
10. Гіо (Бразилія)
Рейтинг головних талантів світу: Беллінгем найкращий, домінування Бундесліги, росіянин – порожнє місце