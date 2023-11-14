"Голи українців у вікенд? Ми не домовлялися, але, так, всі, мабуть, приїхали в хорошому настрої. Для нас дуже важливо приїхати в збірну на позитивних емоціях. Хоча з будь-яким результатом ми приїжджаємо з хорошим настроєм і не важливо як грали в клубах.

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Підготовка до Італії? Поки всі збираються, була тільки теорія, представили нам нових гравців – Макса Таловєрова, Данила Сікана, Владислава Дубінчака, розповіли про план на ці збори.

Я – надійний в обороні та забивний захисник? Хто це сказав, що я надійний захисник? А мої голи... Не знаю, як це сталося. Просто намагаюся показати максимум. Бачите, є моменти, стараюсь забивати", – розповів захисник в інтерв'ю ютуб-каналу УАФ.

Віталій Миколенко в восьми матчах поспіль виходить в стартовому складі Евертона. У двох зустрічах поспіль український захисник відзначався забитими голами за "ірисок".

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