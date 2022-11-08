"Є знаменита фраза Олега Блохіна, адресована колись Артему Кравцю: "Щоби щось робити – потрібно щось робити". Необов’язкового тільки українців з-за кордону повертати. Працювати потрібно, шукати футболістів, чітко знаючи, які позиції тобі потрібно посилити і чітко розуміючи, футболіста яких ігрових якостей тобі потрібні для підсилення цих позицій.

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СК Дніпро-1 знайшов Бланко, Хамаша, Бусанелло. Вони виходять на футбольне поле, вони забивають м’ячі, віддають гольові передачі. СК Дніпро-1 вийшов у єврокубкову весну і в чемпіонаті йде на першому місці, проживаючи не в Дніпрі, не на рідній базі. Граючи не на рідному стадіоні, так само роз’їжджаючи Європою на єврокубкові матчі, із набагато скромнішими фінансовими можливостями. Але вони це зробили. Прийшли три іноземці, які "роблять погоду" у цій команді.

Скрипник той же. У Ворскли половина команди розбіглася, але вони знайшли якогось Марлісона, якогось Сефері, Зайкова – і ці футболісти приносять користь. Кравця повернули в Україну, Юрченка та Олійника повернули. Люди виходять, граючи і створюють різницю на полі для цієї команди.

Шахтар мало того, що українців повернув, ще й якось заарканив Джурасека і Тейлора. І все це зроблено в режимі, я сумніваюся, що якогось надретельного скаутингу. Тому що і Ворскла, і СК Дніпро-1, я думаю, не мали можливості вести цих футболістів протягом тривалого часу. Просто розумієте в чому суть: хто шукає – той знаходить", – сказав Вацко у програмі "Вацко on air".

Нагадаємо, Динамо по ходу сезону підписало Джастіна Лонвейка і Кахіма Перріса, які лише нещодавно почали потрапляти до основи команди. Скандальний Самба Діалло і далі отримує крихти ігрового часу. З літніх новачків лише Владислав Кабаєва одразу отримав довіру Луческу.

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