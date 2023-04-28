Хто розсудить Металіст – Динамо: призначення арбітрів на 23 тур УПЛ
Відповідні комітети Української асоціації футболу призначили суддів на матчі 23-го туру УПЛ.
Прийдешній тур триватиме усього два дні. Лише на одному поєдинку працюватиме система VAR, інформує сайт УАФ.
Колос – Шахтар: анонс матчу УПЛ
28 квітня
13:00 – Металіст – Динамо, арбітр – Пасхал І.Ю. (Херсон).
13:00 – Верес – Львів, арбітр – Панчишин Д.І. (Харків).
15:00 – Колос – Шахтар, арбітр – Деревінський О.О. (Хмельницький).
29 квітня
13:00 – Зоря – Чорноморець, арбітр – Абдула А.Б. (Харків).
13:00 – Минай – Металіст 1925, арбітр – Новохатній В.В. (Черкаси).
14:00 – Інгулець – СК Дніпро-1, арбітр – Іванов Ю.В. (Донецька обл.).
15:00 – Рух – Ворскла, арбітр – Козиряцький М.С. (Запоріжжя).
15:00 – Кривбас – Олександрія, арбітр – Монзуль К.В. (Харків), арбітр VAR – Балакін М.О. (Київська обл.).
Нагадаємо, у чемпіонаті лідирує Шахтар, випереджаючи СК Дніпро-1 на 5 очок. На останній сходинці розташувався Львів.