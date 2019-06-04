Перші дні літа пройшли дуже активно для харківських шанувальників вуличного футболу.

Хто представлятиме Харків у Національному фіналі з вуличного футболу Red Bull Neymar Jr's Five?

Перші дні літа пройшли дуже активно для харківських шанувальників вуличного футболу.

Понад 70 команд взяло участь у Харківському відборі міжнародного чемпіонату Red Bull Neymar Jr's Five. У динамічних матчах та запеклій боротьбі перемогу отримали дві найсильніші команди – KVADR та CHAMPIONS! Саме вони представлятимуть Харків на Національному фіналі, що відбудеться 15 червня у Києві.

В перший день переможцями стала надзвичайно енергійна та завзята команда CHAMPIONS, які до останнього не пропускали жодного голу. Однак фінальний матч видався не таким простим, і один гол від команди PVM вони таки пропустили. Зате у відповідь зуміли забити три голи у ворота суперника, останній з яких за 30 секунд до кінця матчу. Радості не було меж, глядачі та вболівальники могли ще довго спостерігати переможні співи та танці команди CHAMPIONS прямо на полі!

Наступного дня беззаперечну перемогу отримали KVADR – Національні переможці минулорічного турніру Red Bull Neymar Jr’s Five 2018. Мабуть, гравці вирішили, що ще не все сказали під час своєї минулорічної поїздки на Світовий Фінал у Бразилію, тож цього року впевнено крокують до чергової перемоги.

Дався взнаки досвід гравців, які вже добре засвоїли правила та особливості Неймарівського турніру, тож за весь день KVADR не пропустив жодного гола у свої ворота, розбиваючи усіх суперників всуху. Усі матчі в 1/8, ¼ та півфіналі KVADR завершував з розгромними рахунком 5:0, однак у фінальному матчі їм трапився дійсно сильний суперник. Команда FANTASY стійко боролася до кінця, не даючи можливості KVADR’у відкрити рахунок. Здавалося гравцям таки доведеться розігрувати золотий м’яч, але неймовірно за 15 секунд до фінального свитска гравці KVADR таки забили свого переможного гола, який і став їхнім квитком у Київ на Національний фінал!

"Відчуття найпозитивніші, дуже все круто! Грали організовано, злагоджено – внаслідок цього досягли успіху! Ми завжди налаштовані тільки на максимум, будемо боротися на фіналі, будемо давати бій будь-якому колективу, сподіваємося, там удача теж буде на нашому боці!" – ділиться емоціями менеджер команди KVADR Ігор Шишка.

Протягом квітня-травня відбіркові турніри Red Bull Neymar Jr’s Five пройшли у Запоріжжі, Дніпрі, Миколаєві, Одесі, Маріуполі, Львові, Вінниці, Луцьку, Івано-Франківську та Харкові. Попереду лише кваліфікація у Києві (8-9 червня) та Національний Фінал!

Переможці локальних кваліфікацій зустрінуться 15 червня у Національному фіналі на Контрактовій площі у Києві, де і буде визначено найкращу команду України, що отримає квиток на Світовий Фінал у Бразилії!

Щоб дізнатися про Red Bull Neymar Jr’s Five, відвідайте веб-сайт та зареєструйте свою команду.

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Про Red Bull Неймар Jr's Five

Red Bull Neymar Jr's Five – це авторський турнір з міні-футболу бразильської зірки Неймара, в якому гравці віком від 18 до 25 років з усіх куточків світу разом віддаються спільній пристрасті: футболу. Це динамічне, технічне і цікаве змагання. Понад 40 країн із 6 континентів проведуть відбіркові турніри, де гравці змагатимуться зі спільною мрією – пройти шлях від локального відбору до національного фіналу, та здобути квиток на Світовий фінал, який вже вчетверте проходитиме на стадіоні Instituto Projeto Neymar Jr у Прая-Гранді, Бразилія.

Про Instituto Projeto Neymar Jr