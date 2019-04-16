Хто представить Одесу у Національному фіналі Red Bull Neymar Jr's Five?

У неділю, 14-го квітня, у СДЮШОР Чорноморець в Одесі визначали локальних переможців міжнародного футбольного змагання Red Bull Neymar Jr's Five, світовий фінал якого відбудеться вже цього літа в Бразилії.

Дощ не зупинив справжніх фанатів футболу, і аж 39 команд цього дня зібралися для того, щоб визначити, хто представлятиме Одесу на Національному фіналі у Києві.

Після насичених боїв у групах та згодом плей-оффі, у фінал одеської кваліфікації вийшли команди "ODESSA MAMA" та "ТИ ШО, ТИ ШО".

Одеські команди проявили неабияку наполегливість та жагу до перемогу, тому забивати голи у ворота суперників було досить складно. До того ж погода зовсім не сприяла гравцям.

У чвертьфіналі, здавалося, команди дуже добре розуміли, що стоїть на кону, тож кожен гравець як міг відстоював свої ворота. Три команди "ТИ ШО, ТИ ШО", "RED DEVILS" та "ODESSA MAMA" пройшли до півфіналу, відправивши суперникам лише по 1-2 голи. І лише POZITIV забив цілих 4 голи, при тому пропустивши 2 – матч видався насиченим на результативні атаки.



У півфіналі переможці вже змогли проявити себе на повну. "ТИ ШО, ТИ ШО" переміг "RED DEVILS" з розгромним 5:0, тоді як "ODESSA MAMA" змогла забити 4 голи POZITIVу, при цьому і втративши 1 гравця.

У фіналі "ТИ ШО, ТИ ШО" не зупинився роздавати голи, і отримав беззаперечну перемогу над "ODESSA MAMA" все з тим же рахунком 5:0. В матчі за третє місце перемогли "RED DEVILS", таким чином сформувавши трійку переможців одеської кваліфікації.

"Командна робота, кожен знав чітко свою позицію, що потрібно робити. Згуртувалися і вирішили доказати, що у минулому році чвертьфінал – це не наша межа! Правда, тоді і склад був інший, та в цьому році вирішили пройти вперед, і взяли те, що взяли", – підсумовує гру капітан команди "ТИ ШО, ТИ ШО" Євген Попеско.

У червні команди "ТИ ШО, ТИ ШО" та "ODESSA MAMA" зустрінуться з фіналістами інших міст, щоб позмагатись за головний Національний трофей та поїздку у Бразилію на Світовий фінал!

Попереду ще кваліфікації Red Bull Neymar Jr’s Five у Маріуполі, Вінниці, Львові, Харкові, Луцьку, Івано-Франківську та Києві. Встигніть зареєструвати свою команду та позмагатися за головний титул!

Змагатись у чемпіонаті можуть усі бажаючі від аматорів до професіоналів, хлопці та дівчата, віком від 18 до 25 років (у команді також допускаються два гравці, старші 25 років). Формат той же – 10-хвилинний інтенсивний матч 5 на 5, ніяких воротарів, і втрата гравця щоразу, коли суперник забиває гол. Ціль-максимум: ПЕРЕГРАТИ УСІХ!

Щоб дізнатися про українські відбіркові турніри та правила Red Bull Neymar Jr’s Five, відвідайте веб-сайт та зареєструйте свою команду.

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#redbullneymarjrsfive

Про Red Bull Неймар Jr's Five

Red Bull Neymar Jr's Five - це авторський турнір з міні-футболу бразильської зірки Неймара, в якому гравці віком від 18 до 25 років з усіх куточків світу разом віддаються спільній пристрасті: футболу. Це динамічне, технічне і цікаве змагання. Понад 40 країн із 6 континентів проведуть відбіркові турніри, де гравці змагатимуться зі спільною мрією - пройти шлях від локального відбору до національного фіналу, та здобути квиток на Світовий фінал, який вже вчетверте проходитиме на стадіоні Instituto Projeto Neymar Jr у Прая-Гранді, Бразилія.

Про Instituto Projeto Neymar Jr

Локація, де проходить Світовий Фінал Red Bull Neymar Jr's Five, Instituto Projeto Neymar Jr – це приватна, некомерційна організація соціального напрямку, створена гравцем та його сім'ю. Розташована в Jardim Glória, у Прая-Гранді, де Неймар провів значну частину свого дитинства. Інститут площею 8,400 кв.м. є освітнім та спортивним комплексом, який призначений для 2470 дітей з малозабезпечених сімей віком від 7 до 14 років та їх сімей.