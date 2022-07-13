Телеканали Setanta Sports ведуть боротьбу за право транслювати матчі чемпіонату України. Питання трансляції стало особливо актуальним після припинення мовлення телеканалів "Футбол".

Про це розповів журналіст Михайло Співаковський в ефірі ТаТоТаке.

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"У мене є інформація, що зараз таким "латентним" фаворитом у боротьбі за права на трансляції УПЛ є телеканал Setanta. Є певний розрахунок з боку УПЛ, що головним гравцем на цьому ринку буде саме Setanta, а навіть не MEGOGO.

Дніпро-1 та Зоря зберігають свої позиції на "плюсах". Щодо Металіста – не впевнений. За Динамо боротимуться Setanta та MEGOGO, але у холдингу 1+1 київський клуб не залишиться", – сказав Співаковський.

Нагадаємо, останніми роками матчі УПЛ транслювали телеканали "Футбол" 2+2 та УНІАН, а от Setanta Sports ще не показувала жодної гри українського чемпіонату. ТК "Футбол" офіційно вийшов з боротьби після заяви Ріната Ахметова про повернення ліцензій на мовлення.

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