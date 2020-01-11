"Хто-небудь може пояснити нові правила гри рукою гравцям і тим, хто бере у них інтерв'ю?" – Оуен став на захист VAR

Колишній нападник збірної Англії Майкл Оуен запропонував свій метод вирішення скандальних епізодів щодо гри рукою.
"Це нове правило щодо гри руками – абсолютний жарт. Люди будуть скаржитись на VAR, але саме правило – це сміття. VAR просто виконав свою роботу згідно з правилами.
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Хто-небудь може пояснити нові правила гри рукою гравцям і тим, хто бере у них інтерв'ю? Це нові правила, справа зовсім не у VAR. Нові правила гри рукою – це лайно, але перестаньте звинувачувати VAR у всьому", – написав Оуен у своєму Twitter.
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Нагадаємо, упродовж кількох турів АПЛ сколихнула низка скандалів через неоднозначні рішення арбітрів і системи VAR. Останній випадок – вчорашній матч Вест Хема проти Шеффілд Юнайтед, в якому "молоти" не змогли вирвати нічию через скасований гол Снодграса.