"Хто не мріє грати з Мессі?" – Сетьєн прокоментував потенційний трансфер Лаутаро

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн стримано поділився своєю думкою щодо можливого придбання Лаутаро Мартінеса.

"Лаутаро Мартінес – прекрасний футболіст. Чи подобається він Мессі? Запитайте в Лео. Всі хороші гравці можуть спровокувати інтерес Барселони. Втім, у нинішні часи щодня вискакує якесь нове ім'я, когось постійно пов'язують з Барсою.

Водночас багатьох футболістів приваблює можливість грати поруч з Мессі. Це величезний стимул для них. Хто не мріє грати з Мессі?" – сказав Кіке Сетьєн в інтерв'ю La Gazzetta dello Sport.

За чутками Барселона активно торгує Лаутаро, адже бачить у ньому основного центрфорварда команди. Інтер хоче отримати величезну суму і гравця каталонців в обмін на Мартінеса. До слова, в нинішньому сезоні аргентинець провів за "нерадзуррі" 31 матч у всіх турнірах і забив 16 м'ячів.

Лаутаро – неминуча трансферна бомба: за нього б'ються "класичні" вороги, а батько підштовхує до Зінченка та Ко