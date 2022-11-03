Хто найгірша команда ЛЧ – Атлетіко пережив історичну ганьбу, але є більші невдахи
06:30 - Читать на русском
Футбол 24 підготував міні-дайджест про парадокси українських інсайдів і провальні команди нинішньої ЛЧ.
Однією з найгарячіших тем останніх днів були чутки про боротьбу Романа Зозулі за крісло президента УАФ. З'явилася купа йнсайдів різної якості, тому довелося втручатися самому екс-форварду збірної України.
Паралельно завершувався груповий етап ЛЧ. Мадридський Атлетіко пережив історичну ганьбу, але знайшлися команди зі значно гіршими показниками. Про все це і навіть більше – у черговому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".
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