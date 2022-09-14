Прихильники Баварії продовжують насміхатись з Барселони, яку їхні улюбленці обіграли вже вчетверте поспіль.

Радість гравців Баварії поруч з фанатами / соцмережі

Вболівальники Баварії під час гри з Барселоною продемонстрували нове гасло, яким висміяли каталонський клуб на Альянц-Арені.

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"Гей, гей! Хто на**й така Барселона?", – радісно вигукували прихильники Баварії під час матчу. До речі, звучання дуже нагадувало гасло з України "Гей, гей! Хто не скаче, той москаль".

Нагадаємо, Баварія обіграла Барселону 2:0 та продовжила переможну серію над каталонцями, яка налічує вже 4 матчі.

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