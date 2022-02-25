Колишній голкіпер Шахтаря та збірної України Рустам Худжамов не збирається слухати людей, які вірять у мирне вирішення конфлікту з Росією.

"Той, хто надішле мені хоч один мем, де буде заклик до діалогу з загарбниками, де буде сплетено український прапор та триколор та інші варіації всілякої херні – піде на йух! Якщо є бажання, то видаляйтесь самі! Слава Україні", – написав Худжамов в Instagram.

Пластун – про українських захисників острова Зміїний: "Герої! Вас ніхто ніколи не забуде!"

Зауважимо, вранці 24 лютого російські війська розгорнули активну наступальну операцію на Донбасі. Також були зафіксовані обстріли в кількох інших містах України. Фактично Росія розпочала відкриту війну без оголошення.

Росія напала на Україну: УЄФА позбавив окупантів фіналу ЛЧ, з нами Термінатор (LIVE)