"Хто міг подумати, що він стане незамінним гравцем Динамо": Суркіс виділив одного з футболістів столичного клубу
Президент київського Динамо Ігор Суркіс прокоментував закиди про те, що нібито блокує трансфери гравців до іноземних клубів.
"Я завжди говорю, що пропозиція щодо трансферу має влаштовувати всі три сторони: клуб, який продає, клуб, який купує, і самого гравця.
Динамо визначилось із країною, де гратиме матчі єврокубків у наступному сезоні – обиратимуть між двома містами
Буває гідна пропозиція, але коли тобі кажуть, що гроші платитимуть протягом кількох років... Будуть нормальні пропозиції – ми всі розглянемо. Я нікого не тримаю. Ми маємо багато молодих футболістів, які можуть посилити першу команду.
Той самий Осипенко – він через рік-два може грати в основі. Хто раніше міг подумати, що Михайленко стане незамінним гравцем київського Динамо? Сьогодні він виконує величезний обсяг роботи на футбольному полі. І тренер, і я повністю задоволені цим футболістом", – розповів Суркіс в інтерв'ю ТаТоТаке.
Додамо, що у поточному сезоні Михайленко взяв участь у 25 поєдинках клубу, відзначившись одним голом та однією гольовою передачею.