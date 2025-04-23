"Я завжди говорю, що пропозиція щодо трансферу має влаштовувати всі три сторони: клуб, який продає, клуб, який купує, і самого гравця.

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Буває гідна пропозиція, але коли тобі кажуть, що гроші платитимуть протягом кількох років... Будуть нормальні пропозиції – ми всі розглянемо. Я нікого не тримаю. Ми маємо багато молодих футболістів, які можуть посилити першу команду.

Той самий Осипенко – він через рік-два може грати в основі. Хто раніше міг подумати, що Михайленко стане незамінним гравцем київського Динамо? Сьогодні він виконує величезний обсяг роботи на футбольному полі. І тренер, і я повністю задоволені цим футболістом", – розповів Суркіс в інтерв'ю ТаТоТаке.

Додамо, що у поточному сезоні Михайленко взяв участь у 25 поєдинках клубу, відзначившись одним голом та однією гольовою передачею.

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