"Одні й ті ж помилки. Хтось при голі вистрибує, як Циганков – він по суті не вміє грати головою. Стандарти завжди небезпечні.

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Але головне те, скільки створило Динамо. По суті один момент. Ще була можливість забити у Родрігеса, коли він ледь не вбив воротаря. Хто лідер Динамо? Так його ніколи і не було. У динамівців був хороший відрізок упродовж 23 хвилин. Із 7-ї по 30-у, поки Торрес не забив", – заявив Леоненко у ефірі "Великого футболу".

Нагадаємо, Динамо вдома програло Вільяреалу (0:2), а матч-відповідь в Іспанії відбудеться 18 березня.

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