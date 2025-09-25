"Велике мистецтво футбольного бізнесу – продати своєчасно. Михавко після чемпіонського сезону міг піти до Марселя. Не продали, хоч могли заробити. На здоров'я. Це ж стосується Бражка.

Хто зараз дасть за Михавка чи Бражка 20 мільйонів? Який Марсель тепер. Олександрія, подивіться на старт сезону. Дуже скромна команда, яка втратила влітку лідерів. І навіть проти скромної команди центральні захисники Динамо привозять два м'ячі.

І я не можу зрозуміти, це з тренерським штабом щось не так? Вони не працюють з захисниками, не пояснюють, не вчать? А їх же треба вчити, Михавку лише 20 років. А може це ставлення футболістів таке, чи рівень? Не знаю, які там амбіції у Михавка. Хоче він у Європу, чи ні, а може його влаштовує те, що має вже зараз. Знаю одне – Тарас за ігровими якостями дуже перспективний", – сказав Вацко у Вацко Live.

Нагадаємо, були чутки, що декілька представників АПЛ та Марсель цікавилися Михавком. Утім, Тарас залишився у складі київського Динамо.

