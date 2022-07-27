Один з лідерів нинішнього Шахтаря Михайло Мудрик прокоментував свої гру та гол у благодійному поєдинку проти Аякса.

"З божою допомогою вдається забивати такі голи. Це все плідна праця. Це взаємопов’язано. Хто багато працює, тому допомагає бог. Так все і виходить.

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У кожного всередині має бути стрижень, характер та футбольні якості, які є у наших хлопців. Якщо все це з’єднати, то може вийти дуже непогана робота. Помітно, що тренерський штаб дуже мотивований. Хороші фахівці. Разом ми можемо досягти успіху.

Зустріч з Аяксом можна порівняти з матчами з Реалом чи Інтером. Аякс – топова команда. А коли ще стільки вболівальників – екстаз. Хочеться проявити себе на такому стадіоні перед вболівальниками. Це завжди додає мотивації та заряджає", – цитує Мудрика Tribuna.com.

У коментарі пресслужбі Шахтаря Михайло додав: "Насамперед отримані кошти ми зможемо спрямувати нашим захисникам. Також, повторюся, важливо дарувати позитивні емоції нашим людям. Звісно, я бачив, що багато українців прийшли нас підтримати. Було дуже приємно, дякую".

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