"Хр**ово, коли поруч є тренер, який говорить німецькою", – Клопп наїхав на перекладача у Зальцбурзі на прес-конференції

Перекладач, який працював на передматчевій прес-конференції поєдинку Зальцбург – Ліверпуль, вочевидь, забув, що німецька мова є рідною для головного тренера гостей Юргена Клоппа.

Юрген Клопп розкритикував перекладача під час прес-конфренції напередодні матчу 6-го туру ЛЧ проти Зальцбурга. Той неправильно переклав слова Джордана Хендерсона з англійської мови на німецьку, назвавши гру проти Зальцбурга легкою для Ліверпуля. На нещастя перекладача, поруч сидів німець Юрген Клопп.

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"Хр**ово, коли поруч з перекладачем сидить тренер, що говорить німецькою. Питання було про те, чи допоможе нам перемога в Лізі чемпіонів в минулому році, тому що ми завжди виступали в схожих ситуаціях.

Хендерсон не казав, що ми не будемо напружуватися в цій грі. Ми усвідомлюємо, що буде непросто. Він говорив про всякі звичайні речі. Вам дійсно варто послухати. Інакше я можу зробити це сам. Це не так вже й складно", – цитує Клоппа Goal.com.

Відзначимо, що поєдинок Зальцбург – Ліверпуль відбудеться у вівторок, 10 грудня. Початок матчу о 19:55. Перед останнім туром Ліверпуль має в активі 10 очок, Наполі – 8, а Зальцбург – 7. Для виходу до плей-офф ЛЧ австрійцям достатньо мінімально перемогти мерсисайдців.

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