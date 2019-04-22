"Хрін за редьку не солодший", – Рафаїлов прокоментував підсумки президентських виборів

Генеральний директор луганської Зорі Сергій Рафаїлов поділився враженнями після президентських виборів в Україні.

Сергій Рафаїлов у своєму Facebook прокоментував результати президентських виборів в Україні.

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"Про вибори: є приказка "хрін за редьку не солодший". Щось мені підказує, що модель ВАЗ 2019 буде не кращою за всі інші ВАЗи", – написав Рафаїлов.

За підсумками 2 туру виборів перемогу здобув Володимир Зеленський.