Журналіст і коментатор Віктор Вацко відреагував на рішення спортивного арбітражного суду в Лозанні задовільнити апеляцію Анатолія Тимощука щодо санкцій з боку УАФ.

"В Україні Толік і так працювати тренером не буде. Я взагалі сумніваюсь, що він колись до нас в Україну приїде. Юристи юристами, а в українського народу пам'ять, повірте, пи**ець яка хороша. І не суть важливо, є проти того Тимощука санкції від УАФ чи немає. Х*р він буде працювати в українському футболі", – поділився Вацко у програмі Вацко on Air.

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Нагадаємо, уродженець Луцька працює помічником тренера у санкт-петербурзькому Зеніті. Після повномасштабного вторгнення він ніяк не висловився щодо агресії Росії, що стало приводом для запровадження санкцій щодо нього.

Зокрема УАФ заборонила Тимощуку займатися будь-якою діяльністю, пов'язаною з футболом (адміністративна, спортивна тощо) довічно. Але спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) задовольнив апеляцію Тимощука, який вимагав зняти санкції, накладені на нього УАФ.

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