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Хьоведес офіційно покинув Локомотив – відомі причини втечі чемпіона світу з Росії

21:48 511 Читать на русском
Хьоведес офіційно покинув Локомотив – відомі причини втечі чемпіона світу з Росії
Бенедікт Хьоведес / Фото ФК Локомотив

Московський Локомотив оголосив про втрату своєї головної зірки.

Німецький захисник Бенедікт Хьоведес розірвав контракт з Локомотивом, повідомляє офіційний сайт московського клубу.

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У заяві клубу зазначається, що гравець вирішив залишитись в Німеччині через сімейні обставини. За інформацією ЗМІ, Бенедікт був занепокоєний високим рівнем захворюваності коронавірусом в Росії, тому не захотів продовжувати співпрацю з Локо.

У складі московського клубу Хьоведес провів 50 матчів, забив чотири голи, став срібним призером чемпіонату Росії, виграв Кубок і Суперкубок країни. Нагадаємо, нещодавно зі скандалом Локомотив покинув екс-тренер Динамо Юрій Сьомін.

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Теги
Росія Бенедікт Хьоведес Бенедікт Хьоведес Локомотив Москва Локомотив Москва
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