Ховатія – Англія: Жуліо Баптішта повністю впевнений в перемозі англійців

Колишній гравець збірної Бразилії Жуліо Баптішта впевнений, що Англія обіграє Хорватію в 1/2 фіналу ЧС-2018.

"Хто буде другим фіналістом ЧС-2018? Я повністю впевнений в перемозі англійців. Збірна Англії має найбільш цілісний колектив, кожен гравець розуміє свою роль на полі і чітко її виконує.

Хорватія – Англія: анонс матчу 1/2 фіналу ЧС-2018

Тренер Гарет Саутгейт виконав прекрасну роботу з командою. Подивіться всі їхні матчі: в жодному не було провалів ні в одній частині поля. Про хорватів те ж саме я сказати не можу. До того ж балканська команда втратила багато сил в матчі з Росією", – цитує Баптішту sport-express.ru.

Матч 1/2 фіналу ЧС-2018 Хорватія – Англія відбудеться сьогодні,11 липня. Початок о 21:00.

Нагадаємо, що першим фіналістом ЧС-2018 стала збірна Франції, яка в півфіналі здолала команду Бельгії з рахунком 1:0. Фінал турніру відбудеться 15 липня.