"Чи хотів би є пограти у Європі? Раніше я прагнув потрапити до чемпіонату Англії. Коли була можливість, я за неї чіплявся.

Степаненко оцінив імовірність переходу в Динамо

Наразі вже такі амбіції я не розглядаю. Підписав із Шахтарем новий контракт, думаю, що вже залишуся вдома.

Чи планую завершувати кар'єру у Шахтарі? Подивимося, як буде. Будемо дивитися на мій психічний стан, на те, яку роль я відіграватиму в команді до кінця мого контракту. Сидіти та дивитися я не можу. Якщо відчуватиму, що все нормально, то ще пограємо. Життя покаже", – сказав Степаненко у коментарі прес-службі "гірників".

Нагадаємо, Тарас перебрався у Шахтар у 2010 році з запорізького Металурга. У поточному сезоні провів за "помаранчево-чорних" 22 матчі, в яких забив 2 голи і віддав 1 результативну передачу. Його контракт з донеччанами чинний до 30 червня 2024 року. Transfermarkt оцінює гравця у 6 млн євро. Свого часу Степаненком предметно цікавився Крістал Пелас, але сторони не змогли домовитися про трансфер.

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