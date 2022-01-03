"Якби у мене на папері були пропозиції з топ-клубів, гадаєте, я поїхав би до Києва? Говорили про інтерес різних команд, але Манчестер Юнайтед не було серед них. Я був би першим, хто б назвав людину дурнем, якби вона відмовилася від такої пропозиції.

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Я повинен зізнатися: у мене не було такої пропозиції, тому я хотів побудувати для себе такий самий шлях у топ-чемпіонат, як Відіч, який проклав його через Росію. Тому я й подумав про клуб зі Східної Європи. Ці чемпіонати були схожі", – сказав Драговіч в інтерв'ю B92.

Нагадаємо, Неманья Відіч з липня 2004-го по січень 2006-го виступав за московський Спартак, звідки перейшов у Манчестер Юнайтед, де грав до літа 2014 року. Александар Драговіч приєднався до Динамо влітку 2013 року з Базеля та провів у Києві три сезони (111 матчів, 2 голи і 2 асисти), після яких перебрався до Байєра.

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