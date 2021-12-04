"Я був Мессі впродовж 34 років, тому я звик до цього. Я задоволений усім, що сталося, хоча інколи, повинен зізнатися, я б хотів залишатися непоміченим, щоб отримати задоволення від проведення часу з сім'єю, щоб ніхто мене не впізнав.

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Я не скаржуся, навіть навпаки. Завжди приємно отримати комплімент, посмішку чи прохання сфотографуватися зі мною. Я звик до цього, і для мене це стало нормою. Тому я дуже щасливий", – цитує аргентинця AS.

Нагадаємо, що в понеділок Ліонель Мессі завоював рекордний, 7-й, "Золотий м'яч", обійшовши Лєвандовскі та Жоржінью.

"Золотий м'яч 2021": Мессі на 7 вершині, історичне падіння Роналду, призи для Лєвандовскі, Барселони і Челсі