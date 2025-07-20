"Чесно кажучи, я б хотів уникнути київського Динамо, у якого справді дуже сильна команда, яка цьогоріч стала чемпіоном України. Вони випередили Шахтар, і я б хотів, щоб ми їх оминули. Гостьовий матч, правда, ми не грали б у Києві, а в Польщі через добре відому ситуацію з усіма цими конфліктами там.

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Але попри все, Динамо – справді дуже сильна команда, і я б хотів уникнути їх хоча б у третьому раунді, а там, якщо вони далі пройдуть – то пройдуть", – наводить слова Терзіча RTS.

Нагадаємо, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів Динамо зіграє проти мальтійського клубу Хамрун Спартанс. Матчі відбудуться 22-го та 29-го липня.

До слова, в минулому сезоні Црвена Звезда посіла перше місце у чемпіонаті Сербії.

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