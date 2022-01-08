"Коли я був у першій команді, то Селезньов нічим не виділявся у поганий бік. Поводився, як і всі наші футболісти. Багато тренувався, навіть більше, ніж потрібно було. У цьому плані його треба було постійно стримувати. Він завжди рвався до тренажерної зали і займався додатково, роблячи іноді навіть не потрібну роботу. Але це було від великого бажання принести користь команді.

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Чи влаштовував Селезньов дідівщину? Зараз я доступу до роздягальні не маю і нічого не можу сказати. За Кобіна і при мені дідівщини точно не було. Селезньов нормально спілкувався з хлопцями, давав поради – молодь до нього тяглася. Женя не ставив себе вище за інших, ні на кого зверху вниз не дивився.

Щодо його мрії побити гольовий рекорд УПЛ... Моменти у нього є практично у кожній грі, але не вистачає реалізації. Все залежатиме від довіри нового головного тренера. Я хотів би, щоб він нарешті побив рекорд і спокійно вже пішов на заслужений відпочинок", – сказав Цимбал у коментарі FanDay.

Нагадаємо, у 16-ти матчах УПЛ 2021/22 Селезньов забив 1 гол та віддав 1 асист.

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