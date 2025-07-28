Улюблене місто – за що його любите та з чим воно асоціюється: Чесно, немає такого. Я б зараз тільки хотів повернутися у Мелітополь – додому.

Смак дитинства або страва, до якої завжди хочеться повернутись: Мамин борщ та печінкові котлети бабусі.

Фільм, серіал або книга, які справили на вас сильне враження: Книга – Andre Agassi. Open. Серіал – Last Dance.

Що для вас ідеальний відпочинок – тиша чи рух: Мікс. Щоб були дні у тиші, особливо нічого не робити, і щоб були активні дні – погуляти та дізнатися про культуру нової країни.

"Був травмований, але вибіг на поле": гравець збірної України – про маленьку першу зарплату та перемогу над Інтером в ЛЧ

Дата, яка назавжди залишиться особливою: 18.07.2020 – коли розписалися з дружиною. 18.05.2021 – коли було весілля.

На що витратили першу зарплатню: Купив собі бутси, які я хотів.

Найяскравіший момент або фейл, що трапився з вами на полі: Є кілька – дебют на професійному рівні, дебют за збірну та матч, коли виграв свій перший трофей.

Перемога, яка досі викликає мурахи: Фінал, у якому ми перемогли та стали чемпіонами у чемпіонаті ДЮФЛ категорії U-15.

Чемпіонат, у якому, на вашу думку, грати найважче: Англійська Прем’єр-ліга – тому що найвища інтенсивність та темп гри.

Клуб, за який мрієте зіграти хоча б один матч: Туринський Ювентус.

Футбольні наставники або гравці, з яких ви берете приклад: Пеп Гвардіола.

Сфера або вміння, якими хотіли б серйозно зайнятись поза футболом: Хотів би більше розуміти, як створюється бізнес – від початкових етапів. Також цікаво спробувати себе у тренерстві.

Якби не футбол – ким би ви могли стати: Актор, або відкрив би свою пекарню..

Найемоційніший момент, пов’язаний зі збірною України: Перший виклик до збірної.

Цитата, яка допомагає вам тримати фокус у складні моменти: "Контролюй речі, які ти можеш контролювати", – сказав Чеберко для YeSport.

Додамо, що Євген Чеберко з 2023 року виступає за клуб Коламбус Крю в МЛС. В доробку 27-річного захисника 2 матчі за національну збірну України.

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