"Що мені хочеться покращити? Як це не дивно, я вам скажу: все потроху. Але, мабуть, у пріоритеті гра головою і правою ногою. Моя ліва нога, я завжди можу зробити краще, але ми можемо сказати, що нею я володію добре.

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Я також хотів би ще вдосконалюватись у дриблінгу. Це нелегко, тому що ми граємо кожні три дні, але з Гвардіолою ми працюємо над дуже дрібними деталями, які дозволяють нам прогресувати щотижня. Я хотів би мати дріблінг як у Мессі", – розповів норвежець в інтерв'ю L'Équipe.

Нагадаємо, що Ерлінг Холанд виступає за Манчестер Сіті з 2022 року. За "містян" він зіграв у 59 матчах, забивши 58 голів та оформивши 10 асистів.

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