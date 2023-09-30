"Маліновський? У нього все добре. Він гравець, який зростає. Коли він приїхав, я хотів, щоб він грав одразу, і в той момент, можливо, Руслан був не в найкращому стані.

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Був короткий період, коли він грав менше або взагалі не грав, але це не забирає поваги, яку я маю до нього. Маліновський – важливий гравець, який, коли вийде на поле, повинен буде змінити ситуацію, і ми всі багато чого очікуємо від нього", – наводить слова Джилардіно TMW.

Зазначимо, що Маліновський зіграв у 4 матчах за Дженоа після переходу, загалом провівши на полі 144 хвилини. Руслан ще не відзначався результативними діями за "грифонів".

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