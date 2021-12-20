"Звичайно, хотілося б спробувати пограти в Європі, але будемо дивитися, якими будуть варіанти. Зараз я не думаю про те, що у мене закінчується контракт. Всі мої думки лише про те, як відновитися та повернутись до роботи. Хочемо виконати завдання клубу та здобути той результат, який від нас вимагають. Зараз мої думки тільки про це, не думаю про Європу чи ще щось.

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Інтерес Олімпіакоса та Базеля? Я нічого не можу сказати з цього приводу. Це питання, скоріше, до мого агента, мені про це нічого невідомо. Коли буде якась конкретна пропозиція, будемо щось думати та вибирати. Поки що думки тільки про СК Дніпро-1", – розповів Сваток у коментарі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, що Сваток уже має досвід гри у Європі. Олександр у 2019 році грав за хорватський Хайдук, після чого повернувся в Україну і приєднався до СК Дніпро-1, за який зіграв 19 матчів у поточному сезоні.

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