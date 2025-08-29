"Ми очікували іншого початку матчу; з'явився новий психологічний настрій, який додав нашим суперникам сил. Але потім ми виправили деякі моменти і виграли матч. Хотілося б менше страждати, але цей матч дасть нам багато. Думаю, це був важливий вечір.

Не думаю, що команда недооцінила суперника або мала неправильний настрій. У Фіорентини ніколи не буде неправильного настрою. Якщо ми будемо робити помилки і не покажемо якість на полі, нас покарають, як сьогодні. Ми пропустили два голи з двох ударів. Занадто легко говорити, що нам потрібно більше спілкуватися з командою або щось ще...

Чому я зробив велику ротацію в порівнянні з грою проти Кальярі? Я бачив, що П'єтро Комуццо відчуває фізичні труднощі, Віті попросив заміну через судоми. Я не фокусуюся на позиції; ротую склад, якщо це необхідно. Нелегко починати сезон з чотирьох виїзних матчів за 12 днів, але я не хочу бути занадто обережним. Я просто намагався допомогти команді.

Джеко? Я задоволений його переможним голом. Він все ще може впоратися з атакою самотужки, але також може грати разом з Кіном і Пікколі. Він не тренувався стабільно останні 10 днів, і, можливо, тому у нього були труднощі. Сьогодні, на мій погляд, ми не змогли йому як слід допомогти", – цитує TMW Піолі.

