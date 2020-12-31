"Хотілося б більшого", – Пятов оцінив 2019 рік для Шахтаря

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов поділився враженнями від виступів команди у 2019 році та оцінив найближчі перспективи "гірників".

"Перед нами завжди стоять найамбітніші цілі в найважливішому турнірі – Лізі чемпіонів. Прагнемо виходу з групи. В цьому році, на жаль, не вийшло. Боролися до кінця. Все вирішувалося в останньому матчі. Хотілося б, звичайно, більшого. Але так розпорядилася доля – ми в Лізі Європи. Принаймні європейська весна у нас є. В цілому – не максимум, але й не найгірший результат. Ми лідируємо в національному чемпіонаті з великим відривом. І це вже добре!

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Найбільш пам'ятні події – звичайно, чемпіонство і Кубок України, який ми виграли. Взагалі, для нас кожен матч – це свято. Радіємо, що продовжуємо переможний шлях з нашими вболівальниками. Разом до кінця!

Чимало змін було в 2019-му. Тренер змінився, одні гравці прийшли, інші пішли. З'явилося багато молоді: і вихованці академії Шахтаря, і перспективні бразильці. Клуб рухається в своєму напрямку. Ми дуже віримо в цих хлопців, будемо допомагати їм ставати сильнішими. Прогрес є, і навесні, впевнений, ми це підтвердимо", – розповів Пятов у коментарі офіційному сайту Шахтаря.

Нагадаємо, Шахтар залишився єдиним представником України у поточному сезоні єврокубків. Донецький клуб зіграє проти Бенфіки в рамках 1/16 Ліги Європи (20 і 27 лютого).

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