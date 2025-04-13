"Важкий матч проти фізично сильного суперника. І проти групи тих, хто там працює в якихось там футболках. Це була переможна гра. У них один удар та гол. Не скажу, що було багато моментів у нас, але було достатньо, щоби перемогти. Не знаю, чи там обговорюють у студії пенальті... Мене трошки дратує, що ті, хто на VAR сидить, навіть не покликали подивитися. Хотіли зробити нічию – ви зробили.

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Вітаю групу красунчиків цих. Нехай судять чесно. Суперник 8-9 разів фолить – і тільки тоді картка. А нам одразу. Я дуже розчарований. У першому матчі з Рухом вони там на 90-й хвилині п'ять хвилин дивилися та знайшли пенальті. А тут... Хлопці у роздягальні сидять розчаровані. Якщо арбітр сліпий, то покличте його дивитися VAR. Не псуйте все для вболівальників.

Тому я такий злий, на емоціях. Одним можна голови відривати... Звичайно, у нас були втрати лідерів, але хлопці все одно награли на перемогу. Вибачте, але Лях 10 фолів сьогодні зробив – він отримав жовту? Дуже прикро, але треба заспокоїтися", – сказав Ротань для УПЛ ТБ.

Олександрія зіграла внчию з Рухом (1:1) у матчі 24-го туру УПЛ та збільшила відставання від Динамо до 6-ти очок. Наразі у доробку Руслана Ротаня 54 бали у турнірній таблиці чемпіонату.

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