У розмові з "Футбол 24" Антон Жилкін, голкіпер Інгульця, прокоментував чотири пропущені м'ячі від Динамо у 27 турі УПЛ.

– Яким був загальний план на гру? Що саме хотіли нав’язати супернику?

– Ми готувалися грати сміливо, компактно в обороні й максимально швидко переходити в атаку. Хотіли нав’язати Динамо високий пресинг у певних зонах і змусити їх помилятись. Знали, що потрібно діяти зібрано кожну хвилину – інакше буде важко.

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– Психологічно як налаштовувались на матч проти лідера УПЛ? Була особлива мотивація, чи навпаки – тиск?

– Чесно – все разом. І тиск, і мотивація. Проти таких суперників хочеться довести собі, що можеш конкурувати на найвищому рівні. Але емоції намагався тримати під контролем – виходив з холодною головою.

– У воротах цього разу не Паламарчук, рекордсмен УПЛ. Чому вирішили зробити зміну?

– Це рішення тренерського штабу. Думаю, хотіли дати можливість ротації, змінити динаміку. У нас здорова конкуренція – і я вдячний за шанс вийти в такому матчі.

– Ваш батько – легендарний воротар. Чи давав якісь особливі настанови на гру? Він для вас авторитет і приклад?

– Так, звісно. Він завжди поруч, завжди радить. Перед матчем сказав головне: "Грай сміливо, але не гарячкуй. Спокій – твоя сила. Виходь та роби свою роботу – і все буде добре". Для мене він завжди був авторитетом – не лише як воротар, а як людина.

– Перший пропущений м’яч – як оцінюєте момент? Чия це була помилка, на вашу думку?

– Не люблю перекладати провину. Це командна ситуація. Будемо розбирати відео й детально аналізувати, хто і де не дограв.

– Другий гол Динамо прийшов майже одразу. Це втрата концентрації після першого, чи щось інше?

– Такі моменти – це психологія. Пропускаєш один – і потрібно одразу зібратись, а не всі встигли. Це не провал, але й не виправдання. У Динамо є клас – і вони цим скористались.

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– Які настанови були в роздягальні під час перерви?

– Сказали: "Вже 0:2, нічого втрачати – залишається тільки грати у футбол". У другому таймі хотіли провести гру гідно, і були моменти, коли нам вдалося нав’язати боротьбу.

– Третій і четвертий м’ячі – як їх прокоментуєте? Що не спрацювало в обороні?

– Тут уже десь підсіла "органіка", десь суперник діяв надто швидко. Ми програли певні епізоди – не завжди були синхронними. Але це проаналізуємо разом, щоб у майбутньому бути готовими до будь-яких ситуацій.

– Попереду – виїзна гра проти Лівого Берега. З огляду на суботній результат, що потрібно змінити в підході до наступного матчу? Чи важко буде психологічно?

– Потрібно переключитися – залишити цю гру в минулому і зробити правильні висновки. З Лівим Берегом буде зовсім інша історія. Нам треба знову стати командою, яка бореться за кожен м’яч. А психологічно – це виклик, і ми його приймаємо. Гра з таким сильним суперником, як Динамо, може піти нам на користь, бо це досвід, який зробить нас сильнішими і краще підготує до наступної зустрічі.

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