"Хотіли взяти в Динамо Попова, а фарм-клубом Шахтаря ніколи не були": Рафаїлов – про трансферну політику Зорі

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов розповів про взаємовідносини клубу з грандами українського футболу – Динамо та Шахтарем.

"Ми зараз не залежимо від Динамо. Хіба можна в Динамо щось викупити? Там астрономічні суми за цих футболістів. У планах більше не брати нових футболістів звідти. Єдине, хотіли взяти Попова. Це було. Але на той момент він був травмований. Динамо було готове його відпустити. Але наш тренер не захотів чекати, і ми не шкодуємо.

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Що стосується Шахтаря, то у нас були скандали з каналом "Футбол". Завжди всім кажу: "Не чіпайте Зорю – і у вас завжди все буде нормально". Я ніколи не починав першим. Шахтар і канали – це одне ціле. У Шахтаря є чому вчитися, організація найвища. Але вони забули чи не хочуть думати, що тут ще є команди. Для них інших немає. Там все покладуть на вівтар, щоб посісти перше місце.

Вони забирають молодих футболістів. Виходять на батьків. Я б так не робив на їхньому місці. Треба в регламенті написати, що клуб має право віддати в оренду тільки трьох футболістів і взяти може не більше трьох.

Були структури, у сфері впливу Ахметова, які давали нам гроші. Частина відмовилася фінансувати нас в 2013 році, частина – у 2014-му. Нам не Шахтар допомагав. Це величезний холдинг. Шахтар нічого не вимагав, тільки футболісти повинні були грати. Потім у нас відразу забрали сім футболістів і віддали в Маріуполь.

Ми ніколи не були фарм-клубом, вирішували всі свої питання самі, були самостійні. Кадрово ми залежали від Шахтаря", – розповів Рафаїлов в ефірі програми ТаТоТаке.

Зауважимо, Зоря після 15-ти турів УПЛ Зоря посідає 3 місце, поступаючись Динамо лише двома очками.

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