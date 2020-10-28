"Було завдання – не пропустити, в першу чергу. Хотіли минулу гру забути та взяти реванш. Всі хотіли виграти. Але результат 0:0 на сьогодні нас задовольняє, тому що ми тримаємося на першому місці в групі.

Шахтар – Інтер – 0:0 – відеоогляд матчу

Звичайно, це не наш стиль. Але, з огляду на те, як футболісти Інтера пересуваються, нам доводилося сідати вп'ятьох у лінію. Тактично це було виправдано, адже, коли ми грали по-іншому, результат був інший. Так що, тактика Містера сьогодні спрацювала добре.

Чесно кажучи, я вірив, що ми зможемо заробити чотири очки в двох іграх. Навіть більше. Я завжди вірю в нас. Якщо ви не вірите, немає причин грати в Лізі чемпіонів", – цитує Давида Хочолаву офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Шахтар зіграв внічию у непростому матчі з Інтером (0:0). Після двох турів "гірники" лідирують у групі В з 4-ма очками, другою йде Борусія М, третім – Інтер, а замикає квартет Реал. У наступному турі Ліги чемпіонів Шахтар зустрінеться з Борусією М.

"Шахтар у Лавру заніс перед матчем": табуретка Конте, чи був пенальті на Лукаку, або Чому у Шеви болітиме голова