"Всі хотіли потрапити до Ліги чемпіонів, але не заслужили цього. Ми будемо грати в Лізі Європи та зробимо все, щоб здобути перемогу.

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Наша мета полягає у тому, щоб виграти Лігу Європи. Для цього треба багато працювати і не забігати вперед. Кожна гра у кожному турнірі буде важкою. Зараз команда перебуває у хорошій формі, але це тільки вересень", – цитує захисника Daily Mail.

Нагадаємо, що Ліверпуль зіграє в першому раунді Ліги Європи проти ЛАСКа. Початок матчу о 19:45 за київським часом.

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