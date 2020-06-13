"Хотіли довести, що український футбол сильніший за російський": знаменитий екс-динамівець – про матчі зі Спартаком

Колишній захисник Динамо Юрій Дмитрулін пригадав протистояння з московським Спартаком на Кубку Співдружності.

Нагадаємо, Кубок Співдружності проводився з 1993 по 2006 рік. Зазвичай у товариському турнірі брали участь чемпіони країн колишнього СРСР, а пізніше – молодіжні збірні.

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"Цей турнір нам підносили як частину підготовки до весняної частини чемпіонату України і єврокубків. Зі Спартаком ще з союзних часів склалися непрості відносини. Це були принципові матчі. Але я не пам'ятаю, щоб до них був особливий підхід, як мінімум, на цьому турнірі. Звичайна підготовча гра.

Лобановський в перерві цих матчів говорив: "Залишилося 45 хвилин так званого футболу". Таке ставлення було до цього турніру. Нам же, футболістам, звичайно, завжди хотілося обіграти Спартак і довести, що Динамо сильніше за Спартак, а український футбол – сильніший за російський", – розповів Дмитрулін в ефірі Telegram-каналу Записки Динамовца.

Зауважимо, 45-річний екс-захисник у складі Динамо став 9-разовим чемпіоном України. Він був основним футболістом у тій команді Лобановського, яка грала у півфіналі Ліги чемпіонів 1998/99.

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