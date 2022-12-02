"Дякую всім нашим вболівальникам, народу Японії, за підтримку. Завдяки їм ми змогли перемогти у цьому складному матчі. Я щасливий, що зміг подарувати перемогу всім. Тепер ми маємо нову ціль – чвертьфінал.

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Гравці показують нам інший і новий погляд на те, як боротися на світовій арені, і ми хотіли б встановити новий рекорд своєї збірної, пройшовши до чвертьфіналу чемпіонату світу або навіть далі.

Чи вийшов м'яч за лінію? Зараз існують розвинені технології. Якби м'яч справді був за полем повністю, призначили б удар від воріт. Але суддя вирішив зарахувати цей гол, і ми поважаємо це рішення. Ми прийняли б будь-яке рішення, але так вийшло, що гол таки зарахували", – наводить слова Моріясу офіційний сайт FIFA.

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