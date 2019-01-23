Хосе Антоніо Рейєс перейшов у клуб Сегунди Естремадуру

Бельгія — 22 січ 401
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Сент-Трюйдент і Гент узгодили трансфер Безуса – Роман стане одноклубником Яремчука та Пластуна
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Шахтар розгромно програв Хайдуку в контрольному матчіТовариські матчі — 22 січ 5738
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Синдром Сікана: 10 юних футболістів, яких переманили зі Львова у Шахтар або ДинамоСергій Тищенко — 22 січ 4885
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"Це великий крок у моїй кар'єрі, моя мрія", – Луго презентував ЛебеденкаІспанія — 22 січ 2169
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Гент запропонував за Безуса 1 млн євро – хавбек хоче приєднатися до Пластуна та ЯремчукаБельгія — 22 січ 1354
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