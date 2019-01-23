Хосе Антоніо Рейєс перейшов у клуб Сегунди Естремадуру

Колишній півзахисник Арсенала та Реала Хосе Антоніо Рейєс підписав контракт з Естремадурою.

Естремадура на своєму офіційному сайті повідомила про перехід до свого складу півзахисника Хосе Антоніо Рейєса.

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Останнім клубом гравця був китайський Сіньцзянь, також минулого року встиг пограти за Кордобу. У новому клубі Рейєс виступатиме зі своїм колишнім партнером по Севільї Дієго Капелем.

Футболіст відомий своїми виступами за Арсенал, Реал, Атлетіко та Севілью.

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