Рієка вибила Колос в матчі Ліги Європи. Це був радісний кінець вечора, якого чекала вся Хорватія після провального старту євросезону, де її клуби грають гірше, ніж представники Гібралтару і Фарерських островів.

Заслужена перемога Рієки, але Колос також заслужив похвали за бойовий дух і жорсткий спротив. Такий лейтмотив звітів хорватської преси за підсумками дощової битви з овертаймом в ЛЄ. Для хорватів це була важлива битва. По-перше, треба було рятувати обличчя тамтешнього футболу, адже Динамо Загреб вилетіло з Ліги чемпіонів, а Хайдук і Локомотива у четвер поступилися із загальним рахунком 0:7. По-друге, як пише популярний Net.hr, "на стадіоні Руєвіца цього вечора впав мішок грошей". Команда Рожмана заробила 280 тисяч євро та отримала шанси ще на 2,62 мільйона в разі потрапляння в групу Ліги Європи, плюс 190 тисяч за кожне набране очко.

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Хорватські клуби живуть не на гроші доброго дядечка. Для існування Рієки ці мільйони настільки важливі, що головний тренер "білих" називав протистояння з українцями не менше, як "півфіналом чемпіонату світу". Виліт Колоса тим прикріший, що цього сезону всі команди з Хорватії демонструють жахливі результати в єврокубках. Net.hr відзначає лише 2 перемоги за 8 матчів. Хайдук переміг македонську Ренову, а Рієка – Колос. Така собі компанія. Як наслідок, Хорватія набрала менше очок у таблиці коефіцієнтів, ніж Гібралтар, Латвія, Молдова, Фарерські острови, Мальта та інші країни зі самих низів рейтингу УЄФА.

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"Важкий поєдинок без великої кількості моментів в обох суперників". Найнещаснішим нападником Хорватії називає портал Сандро Куленовіча. Хлопець, який тренувався із зірками Ювентуса і називає своїм великим вчителем Маріо Манджукіча, пробивав у порожні ворота. Та газон після рясної зливи став настільки катастрофічним, що м'яч банально зупинився на лінії в калюжі води. Пощастило, що капітан господарів Андріяшевіч проявив різкішу реакцію, ніж захисники Колоса. Відтоді, як 20-річний талант повернувся в Хорватію, він не забив жодного гола за 18 матчів, граючи за лідера місцевого чемпіонату Динамо. І ось міг перервати чорну серію в першому ж матчі за Рієку, куди перейшов кілька днів тому.

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Sportske Jutarnji виділяє в заголовок цитату Руслана Костишина. Наставник Рієки обдурив Колос. Видання аплодує команді Рожмана, джокер якого став героєм зустрічі разом з капітаном Андріяшевічем. "Гравці Рієки врятували обличчя хорватського футболу. Без ризику, простору і моментів, зате з купою помилок. Таким вийшов жорсткий матч на Руєвіці. Обидві команди були зосереджені в основному на тому, щоб руйнувати гру суперника в центрі поля. З перших хвилин стало зрозуміло, що ми не побачимо привабливого футболу. Гра в пас не клеїлася в усіх. Рієка за весь перший тайм створила лише один реальний момент – Муріч хитро закручував з кутового, Волинець лише в останній момент впорався.

Колос же поступово втрачав повагу до господарів і наприкінці тайму мав 2 шанси Антюха та Новака. А те, що не забив Селезньов, просто дивує. Після прострілу з лівого флангу він промазав з метра. Пощастило, що виявився другом Рієки. Помста за цю помилку настала в овертаймі, коли українці пропустили. Найкрасивіший кінець великої драми! Шторм майже весь матч і важкий газон – саме тому гравці обох команд заслуговують на гарні слова за бойовий дух. Похвала Колосу, для якого це був другий європейський матч в історії клубу, але Рієка все ж більше показала, краще впоралася у складних умовах".

Večernji list теж вважає, що в матчі практично не було гольових моментів: "Дощ прибув як союзник: Рієка у важких умовах переграла незручних українців у додатковий час! Вдалося прорватися у вирішальний раунд кваліфікації Ліги Європи на просоченій дощем Руєвіці. Найкращу нагоду в матчі втратив Селезньов. Просто нереальний промах на 89 хвилині. На жаль, в овертаймі стало дуже важко грати, практично неможливо через погодні умови. Усі сумніви щодо переможця зняла груба помилка воротаря Колоса, який випустив слизький м'яч".

24sata переконує, що "Рієка була кращою, агресивнішою і жертовнішою протягом усього матчу. Навіть негода не завадила команді захистити обличчя хорватського футболу, тому вони заслужили на першу перемогу в єврокубковому сезоні". Портал акцентує на тому, що Рожман вирішив зіграти без класичного нападника. На вістрі перебував Франко Андріяшевіч, "який набагато краще діє у позиції відтягнутого форварда". Однак з виходом Куленовіча команда стала ще небезпечнішою, значно збільшила глибину. А ось фанати в коментарях налаштовані критично, ось деякі з популярних коментарів: "Вам нема що шукати з такою грою. Світлий образ проти команди, сформованої лише кілька років тому? Наш клубний футбол – істинний відчай".

Narod.hr відзначає роль фанатів. "Армада" засідала на горі над стадіоном, і її підтримку було добре чутно на полі. Крім гучних фанатських кричалок, ультрас вивісили прапор Хорватії, а поруч – перекреслену червону зірку. Вболівальники також вигукували образи на адресу мера Рієки, якому закидають любов до комуністичного минулого та заборонених в Європі символів тоталітарного режиму. "Колос виявився солідною командою, яку вдалося розбити з великими труднощами в майже нереальних умовах. Голи забили в той момент, коли поле практично сховалося під водою. На сусідньому пагорбі Армада чітко показала, що думає про злочинні комуністичні символи. Слід нагадати, що на території Республіки Хорватія після закінчення Другої світової війни відбулися масові вбивства під знаком червоної п'ятикутної зірки, а злочини тривали і під час Війни за незалежність".

Gol Dnevnik називає веселим промах Селезньова і дещо химерним гол, який вбив інтригу на 2:0. Журналісти не можуть очам своїм повірити, як український форвард промахнувся на 89 хвилині, заплутавшись у власних ногах. В опитуванні на сайті більшість фанатів не вірять у прохід Рієки в протистоянні з Копенгагеном: 55% вважають, що Хорватія або залишиться без представників у єврокубках, або з одним Динамо Загреб.

У складі господарів історичним досягненнням може похвалитися екс-гравець Дніпра. Іван Томечак вийшов на одноосібне 2 місце за кількістю єврокубкових матчів за Рієку (25). Її склад міняється настільки блискавично, що 30-річний фулбек став лише одним з трьох футболістів команди, які билися в минулорічному плей-офф ЛЄ проти Гента (2:3 за сумою) з перших хвилин.

Novi List відзначає, як Колос поступово почав вселяти страх в лави хорватів. "Небо розверзлося і додало сил "білим" для досягнення цінної перемоги. Однак все могло бути по-іншому. Фізично сильні гості все більшими силами переходили на чужу половину, нав'язуючи жорстку боротьбу вже в центрі поля. Фортуна поцілувала Рієку, коли Селезньов перекинув незахищені ворота з пари метрів". Найкраще з гравців Колоса видання оцінило Антюха, Смирного, Задою та Богданова (по 6 балів). Найгірше – Селезньова і Волинця (5). Найвищі в матчі бали отримали 2 герої Рієки та ще один захисник (по 7). Екс-дніпрянину Томечаку дісталася шістка.