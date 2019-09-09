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Хорватські вболівальники заспівали колискову для маленької словацької дівчинки – наймиліше відео дня

15:45 341 Читать на русском
Хорватські вболівальники заспівали колискову для маленької словацької дівчинки – наймиліше відео дня
Хорватські фанати /Reuters

Хорватські фанати відзначились зворушливим випадком напередодні матчу кваліфікації до Євро-2020 проти Словаччини.

 
Нікола Влашіч 45’
Іван Перішіч 47’
Бруно Петковіч 73’
Деян Ловрен 90’
45’ Нікола Влашіч
47’ Іван Перішіч
73’ Бруно Петковіч
90’ Деян Ловрен

Хорватські вболівальники прогулювались словацьким містом Трнава перед грою. На зустріч їм трапилась молода жінка з маленькою дитиною у дитячому візку, передає Volimhrvatsku в Instagram.

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Група з кількох фанатів зупинилась і хором стала виконувати колискову для дівчинки, диригуючи при цьому руками. Цікаво, що у всіх них були в руках відкриті банки і пляшки з пивом.

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Відзначимо, що відео, яке опублікували в Instagram, прокоментували захисники збірної Хорватії Домагой Віда і Шиме Врсалько. Між іншим, матч між Словаччиною та Хорватією завершився розгромною перемогою гостей (0:4).

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Теги
Євро-2020 Відеоновини Словаччина - Хорватія Домагой Віда Домагой Віда Хорватія Хорватія Словаччина Словаччина
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