Хорватські вболівальники заспівали колискову для маленької словацької дівчинки – наймиліше відео дня

Хорватські фанати відзначились зворушливим випадком напередодні матчу кваліфікації до Євро-2020 проти Словаччини.

Хорватські вболівальники прогулювались словацьким містом Трнава перед грою. На зустріч їм трапилась молода жінка з маленькою дитиною у дитячому візку, передає Volimhrvatsku в Instagram.

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Група з кількох фанатів зупинилась і хором стала виконувати колискову для дівчинки, диригуючи при цьому руками. Цікаво, що у всіх них були в руках відкриті банки і пляшки з пивом.

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Відзначимо, що відео, яке опублікували в Instagram, прокоментували захисники збірної Хорватії Домагой Віда і Шиме Врсалько. Між іншим, матч між Словаччиною та Хорватією завершився розгромною перемогою гостей (0:4).