Збірна Хорватії ще зберігає шанси на те, щоб зіграти у 1/8 фіналу Євро-2024.

У своїй групі хорвати посіли третє місце, набравши два бали. З групи напряму у плей-офф вийшли Іспанія та Італія. Підопічні Златко Даліча ще не втратили надію вийти у 1/8 фіналу турніру, але їхня доля залежить тепер від розкладів у групах C та F.

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Якщо Англія перемагає Словенією, забивши мінімум три голи, а Данія розгромить Сербію, то шансів у Хорватії стане більше. Інші результати остаточно відправлять Модріча і Ко додому.

Утім, успішних рішень у групі C недостатньо. Хорватам також потрібно, щоб у групі F Португалія перемогла Грузію, а Туреччина здобула звитягу над Чехією. Бодай один нічийний результат в цих протистояннях зіграють проти Хорватії.

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