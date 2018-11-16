Хорватія тепло попрощалась з Манджукічем, Субашічем та Чорлукою, які завершили кар'єру в збірній

Перед поєдинком Ліги націй проти Іспанії Хорватія організувала церемонію прощання з трьома гравцями, які завершили кар'єру в національній команді після ЧС-2018.

Перед матчем 5 туру Ліги націй Хорватія – Іспанія на стадіоні Максімір пройшла невеличка церемонія, присвячена завершенню кар'єри в національній команді трьох футболістів, інформує офіційний Twitter Хорватського футбольного союзу.

Хорватія – Іспанія – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, після ЧС-2018 Ведран Чорлука, Маріо Манджукіч та Даніель Субашич оголосили про припинення виступів за національну команду.

Усім вручили пам'ятні футболки із числом, що відповідає кількості проведених матчів за збірну: 44 – Субашич, 89 – Манджукіч та 103 – Чорлука.

Нагадаємо, Хорватія здолала Іспанію у результативному матчі та зберегла шанси на перемогу у групі. У випадку перемоги над Англією віце-чемпіони світу гарантовано стануть переможцями групи.