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Хорватія тепло попрощалась з Манджукічем, Субашічем та Чорлукою, які завершили кар'єру в збірній

15:13 867 Читать на русском
Хорватія тепло попрощалась з Манджукічем, Субашічем та Чорлукою, які завершили кар'єру в збірній
Збірна Хорватії / фото: офіційний сайт Хорватського футбольного союзу

Перед поєдинком Ліги націй проти Іспанії Хорватія організувала церемонію прощання з трьома гравцями, які завершили кар'єру в національній команді після ЧС-2018.

Перед матчем 5 туру Ліги націй Хорватія – Іспанія на стадіоні Максімір пройшла невеличка церемонія, присвячена завершенню кар'єри в національній команді трьох футболістів, інформує офіційний Twitter Хорватського футбольного союзу.

Хорватія – Іспанія – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, після ЧС-2018 Ведран Чорлука, Маріо Манджукіч та Даніель Субашич оголосили про припинення виступів за національну команду.

Усім вручили пам'ятні футболки із числом, що відповідає кількості проведених матчів за збірну: 44 – Субашич, 89 – Манджукіч та 103 – Чорлука.

Нагадаємо, Хорватія здолала Іспанію у результативному матчі та зберегла шанси на перемогу у групі. У випадку перемоги над Англією віце-чемпіони світу гарантовано стануть переможцями групи.

Ліга націй5 тур

Хорватія - Іспанія: Четвер 15 листопада 2018

Хорватія
Матч завершено
3 : 2
Іспанія
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Теги
Ліга націй Даніель Субашич Даніель Субашич Хорватія Хорватія Хорватія - Іспанія Ведран Чорлука Ведран Чорлука Маріо Манджукіч Маріо Манджукіч
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