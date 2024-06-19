Хорвати не переграли албанців (2:2) у другому турі групового раунду Євро-2024. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Албанія забила найшвидший гол в історії чемпіонатів Європи, але все ж програла Італії. Сьогодні була друга спроба Сільвінью шокувати фаворита – зустріч з Хорватією. "Картаті" пережили розгром від Іспанії, хоча й не виглядали настільки погано.

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Реактивна Албанія розривала

Златко Даліч зробив перестановки в лінії оборони, але віковий центр поля Модріч-Брозовіч-Ковачіч знову вийшов з перших хвилин. Хорвати, звісно, більше володіли м'ячем. Однак кожна втрата ставала катастрофою. Швидка та прямолінійна Албанія вигравала підбирання та розривала зіркових суперників у перехідних фазах.

Хорватія настільки повільна, що важко реагує навіть на зміну флангів. Наслідком став ранній пропущений гол – подача Асані на голову Лачі, за яким просто не встиг Брозовіч. Албанські атаки були дуже гострими, адже проходили на просторі. Ще в першому таймі хорвати могли отримати повторний розгром.

Асані шикарним пасом розрізав всю оборону "картатих", а удар Асллані дивом парирував голкіпер. Після зміщення з правого флангу небезпечно бив Бейрамі. Але основна загроза воротам Ліваковіча все ж йшла з протилежної бровки. Манай відкрився під ідеальну подачу Хюсая і примудрився не забити.

Хорватські зірки нагадали Україну

Хорватія понад 70% володіла м'ячем, але за стартові 20 хвилин жодного разу не пробила по воротах. До перерви – лише два удари з меж штрафного та 0,25xG. Нікого не нагадує? Модріч жодного разу не загострив, зате обрізав команду та привіз гостру контру на свої ворота.

Даліч у перерві зробив подвійну заміну. Свіжі футболісти додали вогню: Сучіч відразу отримав хорошу ударну позицію, Пашаліч намагався замикати головою. Хорватія зуміла по-справжньому притиснути суперника до штрафного майданчика. Статистика ударів за перші 18 хвилин другого тайму – 9:0.

Цей тиск зрештою приніс користь. Хорватія нарешті зв'язала кілька передач у темп і зрівняла рахунок – Крамаріч влучно пробив з-під захисника. Албанія поплила, почала пропускати прості атаки. Мав забивати Пашаліч, потім Будімір вигриз м'яч в чужому штрафному та прострілив під автогол Г'ясули.

Албанія врятувала нічию

Хорватія не зуміла втримати перемогу. Албанія у компенсований час відчайдушно полетіла вперед. Оборона "картатих" розгубила концентрацію. Фаворити вже повірили в успіх, вже тягнули час. Ліваковіч ціною розбитого носа завадив забити Даку. Однак Г'ясула виправився за автогол і вирвав нічию для Албанії.

Команди набрали по одному очку за два тури і мають невеликі шанси на вихід з групи. В останньому турі хорвати зустрінуться з Італією, а албанці мають поєдинок з Іспанією.